El plan más rural de Sara Carbonero e Iker Casillas tras su decisión en un momento de cambios

Este verano ha sido diferente al resto. Las restricciones sanitarias impuestas por la COVID-19 han hecho que los españoles miremos hacia casa, hacia nuestras tierras, y hagamos algo más de turismo nacional. Y a esto también se han unido el futbolista Iker Casillas y su mujer, la periodista Sara Carbonero.

La pareja ha pasado unos días veraniegos disfrutando de un entorno de lo más rural junto a sus dos hijos, Martín y Lucas en Navalacruz. Allí han podido deleitarse con la tranquilidad del pueblo, han hecho un picnic, han montado a caballo y han ido de excursión a Ávila con una de las mejores amigas de la periodista, su prima Marina.

Casillas ha querido compartir estos momentos familiares con sus seguidores. Así, ha subido diferentes fotografías a su perfil de Instagram en las que se ve cómo la pareja está mejor que nunca y cómo sus hijos disfrutan practicando el deporte favorito de su padre. De hecho, una de las fotos más comentadas es una del pequeño Martín jugando con otros niños en la plaza del pueblo.

Sara Carbonero he Iker Casillas han disfrutado de este verano en España, lugar del que parece que ya no se irán. Como anunciaron hace poco, no van a volver a Oporto. El futbolista ha comprado una casa en el centro de Madrid y la ha puesto a su nombre. Este hecho, junto a las bonitas vacaciones en familia, desmienten definitivamente los rumores de crisis de la pareja.

