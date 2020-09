El nuevo y arriesgado cambio de look de Anita Matamoros

Más información La tajante respuesta de Anita Matamoros sobre si volverá a operarse del pecho por cuarta vez tras sus problemas

El mes de septiembre nos da una segunda oportunidad. Es un mes para empezar el año de nuevo y para hacer los cambios que nosotros queramos en nuestra vida. Anita Matamoros lo sabe y por ello ha querido teñir su pelo de tonos rosados, para empezar el año con un nuevo y divertido look.

La hija de Kiko Matamoros y Makoke se dedica enteramente a las redes sociales. Por eso, cuida mucho su imagen y trata de innovar siempre que puede. Ahora, ha decidido cambiar su pelo, que últimamente llevaba de un color castaño claro, y ha teñido varios mechones de un mesurado color rosa.

Los colores fantasía están de moda y los rosas son quizás los más discretos y elegantes. En su perfil de Instagram hemos podido ver una foto en la que combina los colores de su pelo con un llamativo vestido naranja, potenciando aún más los tintes rosáceos de su pelo.

Hoy hemos podido observar ese cambio algo más de cerca al subir un vídeo en la que se la ve bailando en su casa mostrando su pelo suelto y liso.

No es la primera vez que la hermana de Laura Matamoros renueva su pelo. La hemos visto rubia, morena, con el cabello más largo y más corto. Ahora solo cabe esperar a ver cuánto tiempo le dura este divertido look y si se atreverá con otros colores no tan tradicionales como los que nos tiene acostumbrados.

...

Seguro que te interesa...

La tajante respuesta de Anita Matamoros sobre si volverá a operarse del pecho por cuarta vez tras sus problemas