Edurne no quiere pronunciarse sobre su idilio con Fran Dieli durante su participación en Operación Triunfo

El pasado martes por la noche, la sala La Riviera de Madrid se puso sus mejores galas para recibir los Premios Cosmopolitan 2016. Una de las galardonadas fue Edurne, que no dudó en dedicar su premio a todas las persona que le habían apoyado a lo largo de sus diez años de carrera musical.

Pero antes la cantante posó en el photocall, donde los medios tuvieron la oportunidad de preguntarle sobre su paso por Operación Triunfo, ya que ahora se está celebrando por todo lo alto el quince aniversario de la primera edición del programa.

“Yo creo que influyó mucho en mi carrera, porque al final siempre piensas: ‘Si no hubiese pasado por OT…’”, decía la artista, y añadía: “Yo lo único que tengo son buenas palabras para el programa porque fue mi plataforma y lo que me dio la oportunidad de mostrarme y que la gente me viera”.

Pero cuando fue preguntado sobre su romance con su compañero de edición Fran Dieli, Edurne decidió no pronunciarse al respecto, tal y como recoge el portal Vanitatis, alegando que ella de amoríos no hablaba. Pero sí que no dudó en contestar a las preguntas que los periodistas le hicieron sobre su chico, David de Gea. ¿No tiene muy buen recuerdo de esa relación?