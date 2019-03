Edurne habla por fin sobre su relación con David de Gea: "Estoy tranquila con mi pareja y conmigo misma"

Después de que el nombre de David de Gea fuese relacionado con el caso Torbe mientras el guardameta se encontraba disputando la Eurocopa 2016 junto a Selección Española, Edurne y de Gea se convirtieron en el objetivo de los paparazzis. Y es que todos nos preguntábamos si este polémico tema habría afectado al amor de la pareja.

Tras varios meses guardando silencio, la cantante ha concedido una entrevista a Sevilla Magazine. En ella, Edurne habla sobre cómo está actualmente su relación con el portero del Manchester United: "Estoy tranquila con mi pareja y conmigo misma".

Además la artista ha hablado sobre la posibilidad de pasar por el altar con de Gea: "Mi objetivo no es casarme. Sí me encantaría la celebración por los amigos y familia pero tampoco me obsesiona. Igual que los niños que, sin pensar en una maternidad tardía, no están entre las prioridades actuales. Todo llega y depende de cómo te vayas sintiendo".

También Edurne habló sobre cómo lleva la relación a distancia con el portero (actualmente vive en Inglaterra): "Es que si hay amor puro y verdadero, no existen distancias. Nos complementamos muy bien y llevamos profesiones complementarias".