Edu Cruz vuelve a trabajar... ¿gracias a su hermana?

¿Qué hay mejor que tener una hermana mega famosa? Eso es lo que debe pensar a diario Edu Cruz. El hermanito pequeño de Penélope sigue buscando su hueco en el mundo de la música, sin mucha suerte. Bueno, sí. La suerte de ser ‘hermano de’.

Edu se instaló en Estados Unidos para forjarse una carrera musical que nunca ha llegado. ¡Eso sí! El chico llegó y triunfo… pero con Eva Longoria, no con otra cosa. Hemos visto en varias ocasiones al de Alcobendas hacer de acompañante de su chica, ayudarla con los guiones, vivir a todo trapo en Miami. Pero Edu, en eso de currar… más bien poco.

A bombo y platillo gritaron que el único chico de los hermanos Cruz compondría una canción para ‘Piratas del Caribe’, peli protagonizada por Pe, y donde Mo también sacó provecho como doble de su hermana mayor. Pues parece que ahora se vuelve a repetir el tema. El chiquitín de la familia consigue trabajo gracias a la señora de Bardem, en su última película: 'Venuto al mondo’.

Ha sido el mismo Edu el que ha publicado en Twitter que participará en la banda sonora de la última película que protagoniza su hermana. ¿Es realmente bueno en esto de la música o huele a enchufazo del bueno?