Edu Cruz se refresca en las playas ibicencas con una misteriosa rubia

¿DÓNDE SE HA DEJADO A EVA LONGORIA?

El hermanísimo de Penélope Cruz sabe muy bien cómo divertirse. Y es que, Edu Cruz ha viajado hasta Ibiza para disfrutar del buen rollito de la isla y, para sorpresa de todos, el cantante no viajó con su novia, Eva Longoria. Con quién si lo hizo fue con una explosiva y misteriosa rubia de la que no se separó ni un solo segundo. ¿Quién es ella? ¿Qué pensará Eva del viaje de soltero de su chico?