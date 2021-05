Esther Arroyo se convertía hace más de 30 años en Miss España. Era entonces cuando su carrera televisiva arrancaba y con el paso de los años se iba afianzando como presentadora y actriz. Hasta que un accidente de tráfico lo truncó todo.

Esta semana la exmodelo se sentaba con Bertín Osborne para hacer un repaso de su vida, e inevitablemente hablaba sobre el accidente de tráfico que sufrió en 2008, cuando el coche en el que viajaba hacia Santander con unos amigos, entre ellos Ana Torroja, colisionó con una furgoneta. Uno de sus acompañantes murió en el acto, mientras que los otros sufrieron diferentes lesiones, siendo ella una de las que más consecuencias sufrió.

"Me explotaron los huesos porque la rueda del coche impactó contra mi pierna. He estado mucho tiempo sin hacer vida normal. Me daban unos dolores en las piernas que me tenía que tirar al suelo", recordaba Esther. “Hasta hace 2 años no he tenido vida. El accidente me destrozó por completo y psicológicamente también he estado luchando”, y es que después de una década en manos de profesionales, asegura que ahora por fin tiene “calidad de vida”.

Un proceso en el que tanto su pareja, Antonio Navajas, con el que lleva 20 años de relación, así como sus dos hijos, Francisco José y Ainhoa, han sido una parte fundamental. De hecho, era hace tan sólo unas semanas cuando Esther y Antonio celebraban su vigésimo aniversario, un momento especial en el que la gaditana le dedicaba unas preciosas palabras: “20 años se dicen pronto, pero muchas cosas pasan. Nosotros en este tiempo hemos vivido tsunamis, accidentes y ahora pandemia, entre otras cosas”.