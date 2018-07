Las duras críticas a Pilar Rubio por publicar una foto retocada

Pilar Rubio vuelve a ser el blanco de las críticas de sus seguidores. La colaboradora de El Hormiguero ha publicado una fotografía del editorial que ha realizado para ¡Hola! Fashion y sus fans han tardado poco en criticar duramente el exceso de Photoshop usado en la imagen. Hace solo cuatro meses que la presentadora ha dado a luz a su tercer hijo y ya luce tipazo, algo que los followers de la presentadora han cuestionado duramente ya que para muchos Pilar debería mostrar una imagen de una mujer más real y no aceptar que la retoquen.

"Pero si ya eres preciosa para que tanto Photoshop Pilar????? ",y, "@pilarrubio_oficial deberías pedir que no te retoquen las fotografías !! Eres una mujer que está estupenda habiendo tenido 3 hijos y para tu edad. Si ya de forma natural eres impactante, para qué engañar a mujeres que dan a luz y tardan en recuperarse años o no se recuperan?? Tu como mujer deberías ayudar moralmente a las demás. Tu libro es para ayudar a las mujeres pero tus publicaciones con photoshop hacen todo lo contrario. Un saludo”, son un par de los comentarios que le han dejado a la prometida de Sergio Ramos dos de sus seguidoras de Instagram. La presentadora parece no haber puesto mucha atención a estas críticas y ha publicado una nueva foto de la sesión para la citada revista.