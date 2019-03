La dura decisión que ha tenido que tomar Maxi Iglesias

Maxi Iglesias es uno de los actores más destacados de la pequeña pantalla desde que hace diez años empezara su carrera artística en la serie 'Física o Química'. Desde entonces el joven intérprete no ha parado de trabajar siendo una de las caras habituales de las ficciones españolas.

De un tiempo a esta parte Maxi había empezado un proyecto teatral con el que estaba muy ilusionado. Aunque, desafortunadamente, el actor ha tenido que abandonar su participación en este musical por recomendación médica.

Así lo ha explicado él mismo a través de una publicación que ha hecho en su cuenta de Instagram. En la imagen Iglesias ha escrito un texto donde explica que hace unas semanas se lesionó la rodilla pero decidió continuar su trabajo sobre las tablas como si no hubiera pasado nada con la mala suerte de hacerse otra vez daño en la parte afectada.

"Me caí de nuevo haciéndome más daño y los médicos me obligan a apartarme durante un tiempo del musical, ya que el personaje requiere de unas exigencias físicas y movilidad concreta que, pese a mis ganas, no dispongo", comenta.

Maxi no pierde la esperanza de poder volver a la función aunque primero deberá recuperarse por completo para dar el cien por cien en el escenario.