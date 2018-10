La dura crítica de un fan a Aitana que ha sido aplaudida por muchos

Aitana despuntó en su paso por OT convirtiéndose en una de las referencias musicales del momento. Pero ha habido cosas que ha hecho la cantante que no han sido bien recibidas por sus seguidores, como el anuncio de su colaboración con la influencer venezolana Lele Pons. Esto ha provocado que un fan le escribiera un texto, desde el cariño, en el que ha mostrado su decepción con Aitana: "No entiendo nada Aitana, me da miedo y tristeza lo que estás haciendo. Temo que el rascacielos que quieres construir se caiga por empezarlo por el tejado y no por los cimientos", ha escrito como introducción su seguidor.

Al parecer era un secreto a voces que sus seguidores no estaban para nada contentos con el comportamiento de la segunda finalista de OT: "Ten cuidado porque en vez de comerte el mundo puede que el mundo te coma a ti" o "No seas una marioneta. Corta los hilos, fórmate, aprende, empápate de conocimientos, TRABAJA duro para conseguir las cosas por méritos propios... y ahí sí que podrás con todo, la recompensa se saborea mejor", añadía el tuit de su fan, que se puede leer al completo más abajo.

Pero el texto no quedaba ahí y terminaba con una advertencia: "Estabas a nada de serlo todo y ahora estás buscando TODO para ser NADA. Solo espero que el día de mañana cuando eches la vista atrás no te arrepientas". Este escrito se ha hecho viral en Twitter y ha recibido mucho apoyo, llegando a más de 2.400 retuits y casi 6.700 likes.

¿Cómo se lo habrá tomado la joven cantante?