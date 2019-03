La Duquesa de Alba, de vacaciones en Ibiza

Después de pasar por San Sebastían con su marido y su hija Eugenia, Cayetana se ha desplazado a la isla pitiusa para seguir sus vacaciones. La aristócrata llegó a la isla el pasado uno de agosto sin Alfonso Díez. Estos días está disfrutando de la compañía de sus nietos, Amina y Luis, hijos de Cayetano y Genoveva.

Estos no están siendo unos días fáciles para la duquesa, ya que a la demanda que ha interpuesto su ex yerno, Francisco Rivera, a su hija, se suma la pérdida de Belén Ordóñez. Cayetana decidió no asistir al tanatorio porque estaba en Ibiza con sus nietos, pero mostró sus condolencias y la tristeza por el fallecimiento de su amiga.