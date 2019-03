La Duquesa de Alba anuncia su boda para primeros de octubre

Harta de los interminables rumores de 'boda sí, boda no', la aristócrata ha decidido poner punto y final a todas las especulaciones mandando un comunicado a los medios, mediante el cual anuncia sin tapujos su inminente casamiento con su novio, el funcionario.

"Ante las últimas noticias aparecidas en los medios, comunico que mi enlace matrimonial con D. Alfonso Díez será a primeros del mes de octubre". Así de claro lo ha anunciado Doña Cayetana de Alba mediante un comunicado.

"Dicho enlace se celebrará en las más estricta intimidad contando con la asistencia de mis hijos, con sus respectivas mujeres actuales, anteriores nueras y mi yerno Francisco", continua explicando los detalles de su gran día.

"A dicho enlace no asistirá ninguna amiga por falta de espacio y para que no se puedan sentir ofendidas, con la excepción del Doctor Trujillo, que me intervino quirúrgicamente", comenta la Duquesa sobre los invitados.

En cuanto a los padrinos de boda, confirma lo que ya habíamos anunciado antes: "Mi hijo Carlos y Dª Carmen Tello" y aclara, "por expreso deseo de D. Alfonso Díez". "No habrá prensa, únicamente un fotógrafo que difundirá las fotografías a todos los medios".

Finalmente, Cayetana pide a los medios de comunicación "que cesen las especulaciones falsas y respeten mi tranquilidad".

Una historia de amor verdadero

Primero, Alfonso Díez tuvo que ganarse la confianza de los amigos de su novia Cayetana, después la des sus hijos y, tras superar varios obstáculos durante su relación sentimental, no solo ha conseguido el amor de la Duquesa, sino también el aprecio de los suyos.

Tras tres años de noviazgo, la aristócrata ha dado un paso más y, enfrentándose a sus propios hijos, ha decidido volver a pasar por el altar con el hombre que actualmente la hace feliz.

Hace unos meses, su hijo Cayetano se sinceraba en un documental autobiográfico dejando muy claro que nunca apoyaría una boda entre su madre y Alfonso. Quizá por eso, y para estar más cerca de su boda con el funcionario, Cayetana decidió proceder al reparto anticipado de su herencia entre sus seis hijos.

Alfonso Díez se convertiría así en el tercer esposo de la Duquesa de Alba. Tras la muerte de su primer marido en 1972, Cayetana volvió a contraer matrimonio seis años después con el ex-sacerdote Jesús Aguirre, quien se convirtió en decimoctavo Duque de Alba. Aguirre falleció en Madrid el 12 de febrero de 2001.

Una vez más, la Duquesa ha vuelto a demostrar que todo le da igual, que ella está centrada en su próxima boda y cada día lo tiene más claro. Sus hijos ya tienen la herencia repartida, así que ya solo le queda pronunciar el 'sí, quiero'. Está claro que Cayetana Fitz-James Stuart no tiene tapujos a la hora de emprender esta nueva vida.