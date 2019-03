La Duquesa de Alba: “Me gusta todo de Alfonso, es estupendo y me ayuda mucho”

La Duquesa de Alba está tranquila y feliz ante su próximo enlace que se celebrará el próximo mes de octubre en Sevilla. Cayetana ha hablado en exclusiva para las cámaras de ‘Espejo Público’ después de asistir a la 55 edición de la ‘Goyesca’ de Ronda y en presencia de su prometido, Alfonso Díez.

La Duquesa asegura que se le está dando demasiado bombo a su boda, “deberíais tener compasión de mí”. Dice no haber finalizado todavía los preparativos de la boda, “lo haremos cuando estemos en Sevilla”.

Feliz y sonriente, declara con ilusión que su vestido de novia lo diseñarán Victorio y Lucchino porque “son estupendos” aunque no ha dado detalles sobre el mismo.

Al enlace acudirá sólo la familia más allegado. Estarán sus hijos y también sus exnueros como Genoveva Casanova y Fran Rivera, “porque los quiero mucho”.

Cayetana está encantada con Alfonso Díez y no duda a la hora de declararlo a los cuatro vientos: “Me gusta todo de Alfonos, es estupendo y me ayuda mucho”. Y ante los rumores de una posible adopción tras el enlace, lo niega rotundamente.

La Duquesa asegura que tiene el anillo de pedida, “pero no lo llevo porque no quiero que se me pierda en el mar”. Y confirma que su boda será muy personal y no cree que haga recuerdos para los invitados “porque no es la primera vez que me caso”.

Mientras llega el gran día... ¡les deseamos lo mejor!