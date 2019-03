La Duquesa de Alba: "Alfonso ha cambiado mi vida totalmente"

La Duquesa de Alba ha hablado alto y claro, y en exclusiva, para la revista ‘Hola’. En un amplio reportaje fotográfico en su residencia ibicenca, 'S’ Aufabaguera', Cayetana ha desvelado algunos de los detalles de su boda.

Aunque ha asegurado que todavía no se ha fijado la fecha, que será a primero de octubre, el enlace se celebrará hacia la una de la tarde. Ha sido su futuro marido, Alfonso Díez, al no tener madre, el que ha elegido a Carmen Tello como madrina. Entre los invitados estarás, además de sus hijos y ex nueras, Fran Rivera y su hermano Cayetano, acompañado por su pareja, la modelo Eva González. Por la parte de Alfonso acudirán sus dos hermanos y algunos primos muy allegados.

Cayetana de Alba también ha abierto su corazón durante la entrevista y ha dicho que “en esta vida lo más importante es el amor”. Según sus palabras, “esta no ha sido la decisión más difícil de mi vida porque lo tenía claro desde el principio” y asegura que Alfonso ha cambiado por entero su vida.

Asegura que sus amigos dicen que “mi corazón no se corresponde con mi edad”. Por otro lado, el Palacio de Dueñas en Sevilla, lugar en el que se celebrará el enlace, también será su residencia una vez casados. Entonces su ya marido dejará su trabajo en el ministerio y buscará otro en la capital andaluza.

Respecto al secreto mejor guardado de una novia, el vestido, la Duquesa asegura que todavía no ha decidido el color y que el diseño lo dejará en manos de Victorio y Lucchino. Como joyas, ese día sólo llevará unos pendientes.

La cuenta atrás ha comenzado y ya van faltando menos días para la que sin duda será la boda del año. Cayetano deja claro que lo suyo le ha costado convencer a unos y a otros pero al final, ¡se ha salido con la suya!