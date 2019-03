La Duquesa de Alba, 88 años de estilo único y looks inolvidables

Cayetana de Alba siempre fue muy jovial vistiendo y nunca tuvo complejos

Sin duda alguna, los estilismos llamativos de la Duquesa de Alba serán una de las cosas que más echemos en falta de la aristócrata. Cayetana no tenía complejos y su gusto por la moda era único, y por ello, no era difícil verle con atuendos de lo más coloridos, jueveniles y looks inolvidables. El vestido rosa que lució en su boda con Alfonso Díez es uno de los más memorables, pero junto a ése, os dejamos la galería con los mejores outfits de la Duquesa.