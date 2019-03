Dulceida vive junto a su mujer Alba Paul la luna de miel soñada por todo el mundo

SE CASARON EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE

El pasado mes de septiembre se casaba en una romántica boda la bloguera de moda Dulceida con el amor de su vida, su ya mujer Alba Paul, pero no ha sido hasta ahora que la pareja ha podido disfrutar de su luna de miel. Así, el matrimonio ha vivido el viaje de novios que todo el mundo ha soñado tener, y es que no les ha faltado ningún detalle aunque el ingrediente principal de todo esto es el amor que se destila a través de cada instantánea. Tal y como podemos ver a través de sus redes sociales Dulceida y Alba empezaron la luna de miel en París donde vivieron en Disneyland su particular cuento de princesas, para después trasladarse hasta las Maldivas donde han huido del frío que hace en España para tostarse junto a sus paradisíacas playas.