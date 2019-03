Dulceida: "He tenido mis momentos de bajón y me he puesto a llorar"

Dulceida no quiso perderse el gran estreno de ‘La llamada’, la obra de teatro creada por sus amigos Javier Calvo y Javier Ambrossi que ahora llega a la gran pantalla. Allí la ‘it girl’ habló de la fallecida influencer Celia Fuentes, que hace tan sólo unos días se quitaba la vida a los 27 años en su domicilio en Madrid.

“Fue una sorpresa, desde aquí quiero mandar todo mi apoyo a la familia. Estaba con Madame de Rosa y me lo contó y estuvimos las dos como todo el día con mal cuerpo”, declaró Dulceida, y añadió: “Fue una noticia horrible, no teníamos contacto, yo no la había visto desde el programa de televisión. Yo la adoraba, no tenía ni idea y ha sido la peor noticia de este año”.

La catalana habló además de lo que hay detrás de la vida de una influencer: “Detrás de mi vida hay una chica normal, que trabaja mucho, pero a ella no la conocía tanto, yo la veía bien, una chica feliz, trabajadora”.

Respecto a los comentarios que han surgido en los últimos días sobre la fuerte presión que existe dentro del mundo de las influencers, ha señalado: “Yo imagino que habría otras cosas porque yo con mi trabajo pues es como tú con el tuyo, soy feliz, hago lo que me gusta”. Aunque no todo es de color de rosa: “Si que las críticas hay gente que las lleva mejor o peor, yo he tenido mis momentos de bajón y me he puesto a llorar, pero llevo nueve años en esto”.