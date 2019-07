Dulceida, la influencer más famosa del momento, disfrutó el pasado fin de semana de la cuarta edición de su festival, el DulceWeekend. Un evento muy esperado por Aida Domenech, todos sus fans, artistas y muchos otros influencers más, que pasaron momentos mágicos en un fin de semana lleno de sorpresas.

Los asistentes no pararon de bailar con actuaciones de artistas como Henry Mendez, La Pegatina, Jedet, los Gemeliers y Carlos Sadness, e incluso pudieron disfrutar de la mismísima Dulceida haciendo de Dj, bailando encima del escenario, dando discursos a favor de la igualdad, y hasta lo más inesperado para un festival: ¡un tatuaje en vivo y directo!

Así es, la empresaria se atrevió a hacerse un tatuaje y se puso en manos de su mujer Alba Paul, que tuvo que tatuar encima de un escenario ante la mirada de todos los presentes. Un tatu en el culo de Dulceida con la frase 'Always and forever'. Una declaración más de la pareja, pues no dudan mostrar su amor allá por donde van.

Y es que la cosa no terminó ahí: Dulceida aprovechó el momento y Alba también terminó con el mismo tatuaje que ella. El lugar que eligieron para la mujer de la influencer fue la cadera, un sitio muy doloroso para marcarse con la aguja, pero por suerte la pareja fue ayudada por un tatuador que las acompañó en una loca demostración de amor que presenciaron los asistentes del DulceWeekend.

¡Dale arriba al play para verlo!

Seguro que te interesa...

Las redes sociales estallan contra Dulceida por las fotos de su viaje a África