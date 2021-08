Dulceida se sincera sobre cómo ha vivido este último mes tras su separación de Alba Paul

Dulceida ha estado disfrutando de un mes de vacaciones en Ibiza, lugar elegido por su agencia de representación para pasar un verano completamente diferente, donde cada semana llegaba un grupo de influencers que forman parte de la agencia, desde Anabel Pantoja hasta Madame de Rosa, tal y como han ido publicando en sus redes sociales.

A pesar de ser un verano bastante diferente y complicado para Aida, ha sabido gestionarlo bien y organizar unos días increíbles con todos sus representados. La influencer ha estado presente durante todas las semanas, excepto en la que fue su mujer Alba Paul, ya que ambas habían tomado la decisión de estar separadas, de momento, durante todo el verano.

Durante esa semana la youtuber no quiso volver a su casa, ya que al parecer esta situación le está costando bastante, tal y como contaba hace unas semanas en su Instagram. Pero ahora sí que ha vuelto, ya que Alba está disfrutando de unas vacaciones con su familia en la Costa Brava.

Aida ha compartido con todos sus seguidores a través de su Instagram Stories que ya había llegado a su casa. Además, en el mismo vídeo, ha contado que ha sido un mes cargado de contenido para sus redes, pues llevaba editando un reels un día entero. Después de contar todo esto, también ha querido confesar que todo esto no ha sido nada fácil, pero que gracias a sus amigos y compañeros de profesión se ha sentido muy arropada: "No ha sido nada fácil, pero gracias a todos los que me han cuidado tanto", confesaba con todos sus seguidores.

Dulceida | Instagram Stories Dulceida

Y es que la separación de ambas fue una sorpresa para todos, ya que nadie esperaba que esto llegase a ocurrir en algún momento. ¿Habrá reconciliación después de las vacaciones?, una incógnita que todavía está sin resolver, pues ninguna de las dos se ha manifestado al respecto.

Seguro que te interesa...

Dulceida aparece en Ibiza por trabajo tras anunciar la crisis con Alba