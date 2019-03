Dulceida protagoniza un gran cambio de look y divide a las redes sociales

Dulceida es uno de los personajes patrios más famosos a través de las redes sociales y todo lo que publica triunfa entre sus seguidores. Así, la influencer acaba de compartir una imagen en su cuenta de Instagram donde ha mostrado nada más y nada menos que su nuevo look.

Y es que, la bloguera ha decidido que con la llegada de la primavera es la época perfecta para cambiar y nos ha sorprendido cortando su larga y característica melena castaña. "Ahora sí, cambio de look. Gracias a los mejores del mundo @newlookbarcelona! Me encanta el corte y el color, pero lo que más me gusta es lo coooomoda que estoy!" , decía Aida junto a la foto.

Ahora, Dulceida se ha apuntado a la media melena y ha aclarado su tono de pelo con unas mechas, un cambio que ha encantado a muchos de sus seguidores pero que a otros les convencía mucho más su pelo largo, ¿Cómo te gusta más?