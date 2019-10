Dulceida y Alba Paul están de viaje en Japón. La pareja inicia una nueva aventura cada dos por tres, y es que ser una influencer con tantísimos seguidores te da esta ventaja.

Pero no todo ha sido ‘coser y cantar’ durante su aventura, y es que un problema de salud ha hecho que Dulceida tenga que guardar cama y reposar para poder continuar conociendo el país.

"Hoy no hemos hecho nada porque me he despertado con muchísimo dolor de espalda por la ciática. Tengo las piernas muy débiles y no me veía capaz de andar y andar, por lo que he hecho a la bebé (refiriéndose a su mujer) quedarse aquí conmigo", ha revelado a través de sus stories.

No es la primera vez que le sucede esto en uno de sus viajes ya que como ella misma ha confesado: "Odio que me pase esto cuando estamos de viaje". Pero tras coger fuerzas, ha podido continuar de nuevo tras pasar todo el día reposando y haciendo estiramientos.

Además, ha querido agradecer a sus seguidores el apoyo recibido: "Muchas gracias porque me habéis mandado un montón de mensajes. Sigo mal, pero no me voy a quedar en el hotel. Tengo las piernas mucho mejor".

Seguro que te interesa...

Dulceida revela cuántos hijos quiere tener junto a su mujer, Alba Paul