Dulceida presume de anillo de compromiso en las redes sociales

Dulceida ha conseguido, gracias a su naturalidad y estilo, conseguir miles y miles de seguidores en las redes sociales, que no sólo se interesan por sus consejos de moda sino donde su vida privada se ha convertido en la verdadera protagonista desde que diese a conocer su bisexualidad.

La 'influencer' nunca ha ocultado su relación con Alba y en multitud de ocasiones no duda en publicar en Instagram fotos con ella derrochando amor. Pero ahora, han dado un paso más en su relación que comenzó el verano pasado. Alba eligió el festival de moda 'Dulceweekend' para arrodillarse ante los miles de asistentes que estaban en el evento y regalarle un anillo a la vloguera para pedirle matrimonio.

Ahora, Dulceida, ha presumido de joya en su perfil de Instagram y ha compartido una imagen con su anillo de compromiso: "No es la mejor foto ni la mejor hora, pero estoy feliz. Mi anillo brilla, mi amor reluce y ya paro que me pongo muy cursi!! Todavía no me lo creo!! Para los que me preguntáis es de Tous. Te amo, te amo y te amo Paula", escribió en su perfil de Instagram.