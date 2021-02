Hace varias semanas Dulceida confesó en su cuenta de Instagram que había dado positivo en covid-19 después de que Alba Paul se contagiara previamente. Aunque llevaron a cabo el protocolo de aislamiento para que así la influencer no lo pillara, no fue posible para evitar la transmisión del virus.

"De momento Alba no tiene gusto ni olfato. Yo huelo muy poquito y estoy como resfriada, tengo mocos, estoy un poco cansada… pero de momento solo eso", explicó la influencer después de que sus seguidores se preocuparan por su estado de salud. Finalmente, y después de dos semanas confinadas, se volvieron a realizar las pruebas y el resultado salió negativo por lo que volvieron a seguir con su vida normal.

"No os he dicho nada porque he estado todo el día de arriba para abajo, pero en un rato me voy a Madrid, que tengo reuniones", comentó Dulceida en una historia desde su cuenta de Instagram. Durante el trayecto la influencer contestó a algunas preguntas sobre moda o su vida privada pero tuvo que dejar a un lado esos tema, ya que sus seguidores empezaron a recriminarle que no debería de desplazarse después de haber dado positivo.

Por lo que no dudó en compartir un vídeo explicándolo todo detalladamente, y es que hace dos semanas le dieron el alta médica tanto a ella como a su mujer pero aun así estuvieron confinadas unos días más e incluso se volvieron a hacer por su cuenta tanto la PCR como la prueba serológica para salir a la calle con un poco de más tranquilidad. "¿Cómo voy a salir a la calle y a trabajar si fuera positiva? ¿En qué cabeza cabe?", añadió la influencer después de sentirse atacada por los comentarios que estaba recibiendo al respecto.

Por último, no dudó en dedicarle unas palabras a los haters que continuamente le están dedicando comentarios negativos. "Llevo más de 11 años trabajando en las redes sociales y algunos siempre tratan de infravalorar mi trabajo y el de mis compañeros, y ya está bien", confesaba la influencer.

Seguro que te interesa...

Dulceida enseña cómo ha quedado su casa tras ponerse bótox: "Yo lo que me hago lo digo"