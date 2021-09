Dulceida, ¿enamorada de nuevo tras su separación de Alba Paul?

Estos últimos meses han sido una auténtica montaña rusa para Dulceida: desde la separación de su mujer, Alba Paul, hasta el triste fallecimiento de su abuela a finales de agosto, que fue la gota que colmó el vaso e hizo que la influencer, tras doce años completamente volcada en redes, se viera en la necesidad de hacer ''un parón''.

A su vuelta 21 días después, la joven aclaraba por primera vez en qué punto se encontraba su matrimonio dos meses después de su ruptura, así como también revelaba a través de un vídeo que había emprendido acciones legales tras los rumores que a lo largo de este verano algunas personas se habían dedicado a difamar públicamente sobre su separación.

Y es que, desde que ambas comunicaron la inesperada noticia, han sido varias las especulaciones que han circulado acerca de una supuesta infidelidad de Aida a Alba, tal y como Amor Romeira recientemente desvelaba en un reality de televisión durante una conversación con el influencer Iban García.

"Me dicen que la que no quiere seguir es Alba. Se dice, yo no lo he contrastado, que hay una deslealtad por parte de Dulceida (…) No son unos cuernos como tal, a mí lo que me llega es que Alba descubre como un tonteo o un roneo de Dulceida con un chico'', comentaba la televisa.

Y ahora la posible existencia de terceras personas ha vuelto a acaparar de nuevo el protagonismo. Y es que, según apunta 'Cuore', la pionera en redes podría haber recuperado la ilusión con una chica que no es su mujer. Tal y como informa la mencionada revista, Dulceida habría acudido a la Semana de la Moda de Milán acompañada de esta misteriosa mujer de la que, hasta el momento, se desconoce su identidad y tan solo se sabe que es morena.

Por lo que ha desvelado la citada revista, su posible nueva novia no le habría acompañado a los desfiles pero sí habría acudido a las fiestas posteriores. A fecha de hoy, la famosa influencer ni ha confirmado ni ha desmentido la información dado a que no se ha pronunciado al respecto.

Eso sí, el amor y cariño que se guarda con Paul se vio reflejado hace tan solo unos días cuando, tras eliminar la foto con la que felicitó a Alba por su 33 cumpleaños, volvía a publicar un tierno vídeo junto al que escribió unas emotivas palabras: "Hoy cumple años una de mis personas favoritas del mundo. Ella lo sabe todo. Quiero que sigas con esa alegría, esa sonrisa, esas ganas de comerte el mundo, siendo una (icono de una ranita) y brillando con tu luz siempre. Te quiero''.

