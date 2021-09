Dulceida emprende acciones legales tras los rumores sobre su separación de Alba Paul

El pasado 22 de agosto Dulceida se veía obligada a tomar una inminente decisión. La influencer abandonaba las redes temporalmente tras los duros meses protagonizados por dos principales varapalos: su separación con su mujer, Alba Paul, a principios de este verano y el doloroso fallecimiento de su abuela, a quien estaba muy unida, el pasado mes de agosto.

Una situación insostenible por la que la joven no pudo más y se vio en la necesidad de tener que hacer ''un parón'' después de doce años completamente volcada en redes sociales. Sin embargo, 21 días más tarde, regresaba a su perfil: ''¡Hola preciosos! Tenía ganas de decir esto. Vuelvo por aquí poco a poco. Como os dije me necesitaba y he estado dándome esa prioridad, cuidando de mí, en casa y rodeada de la gente a la que quiero''.

Coincidiendo con su vuelta al mundo virtual, veía la luz una entrevista que la catalana le había concedido a 'Magazine' de 'La Vanguardia' donde aclaró por primera vez en qué punto se encontraba su relación con Alba dos meses después de su separación. Y ahora, días después de retomar poco a poco sus compromisos laborales, ha publicado un sincero vídeo en su canal de Youtube para explicar mucho más en profundidad cómo se sintió durante las mencionadas y complicadas situaciones.

En él, la pionera ha confesado que, tras darse el tiempo con Paul y la dura muerte de su abuela, lo único que quería era ''estar en la cama, no tener que fingir'', asegurando que ''peté, estaba muy inestable y muy mal'', motivo por el que decidió quitarse las redes sociales: ''Necesitaba caer para curarme, levantarme y luego estar bien. No quería que nadie supiera lo que estaba haciendo. He estado curándome rodeada de las mejores personas''.

En lo que respecta a su relación, la famosísima influencer ha pedido comprensión dado a que por el momento no puede dar explicaciones sobre en qué punto están pero ha asegurado que cuando haya una decisión tomada lo contará públicamente: ''No exijáis nada, que es muy feo. Quiero que respetéis eso''.

Eso sí, sí ya hay una decisión tomada esa no es otra que la de emprender medidas legales contra aquellas personas que se han dedicado a lanzar rumores sobre los supuestos motivos que les llevaron a la separación: ''Sabéis de lo que hablo. No le voy a dar ninguna importancia porque ni Alba ni yo se la damos. Simplemente que no os creáis cosas que no vienen de nosotras, que para eso es nuestra relación. Para mí todo pasa los límites, pero hay cosas que las han pasado mucho y estoy tomando las acciones correspondientes. Al final, con las personas tan malas hay que hacer algo'', ha afirmado.

