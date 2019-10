Ante el gran revuelo causado con su 30 cumpleaños, Dulceida al fin se ha pronunciado y ha querido aclarar algunas de las polémicas que han surgido en torno al evento. Y es que si bien no ha dicho absolutamente nada sobre la gran pelea que tuvo lugar entre el marido de María Pombo, Pablo Castellano, y Oto Vans, sí que lo ha hecho respecto a otro tema que también ha levantado ampollas.

Y es que han sido muchos los que han criticado el abuso que los invitados a la celebración, la mayoría destacados influencers, hicieron del móvil. Parece que muchos estaban más pendientes de retratar el momento que de pasarlo bien, tal y como se ha podido ver en las numerosas Stories que han publicado de la fiesta. En alguna de las imágenes, incluso, se puede ver cómo casi todos tienen los móviles en la mano mientras bailan, lo que desató un gran número de memes y comentarios al respecto en redes.

"¿Os imagináis que cortan el wifi en el cumple de Dulceida?", "Sin postureo no hay cumple que valga" o "Qué bien se lo están pasando los móviles en el cumpleaños de Dulceida", han escrito los usuarios al respecto.

Así, Dulceida decidía abrir una ronda de preguntas sobre su cumpleaños en Instagram stories, y una seguidora no dudaba en preguntarle: "¿Te arrepientes de no haber prohibido los móviles? (en los vídeos se ven más móviles que personas)". A lo que la famosa influencer ha respondido de forma muy contundente: "No. De un fin de semana entero solo se graban momentos para el recuerdo y para compartir con vosotros, como pasa en las bodas, fiestas… Yo dejé el teléfono en la habitación ambas noches", añadía.

