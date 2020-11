Dulceida se sincera y responde a la pregunta del millón: ''¿Cuánto cobras?''

Dulceida ha querido responder a la pregunta del millón que más curiosidad genera entre todos los usuarios de la red: ''¿Cuánto cobras?'' La joven, que fue una de las primeras pioneras en el mundo influencer, incluso antes de que existiese el término, saltó a la fama por el éxito que obtuvo con su primer blog, hace ya doce años, y desde entonces, se ha convertido en una de las creadoras de contenido más admiradas de nuestro país. Esta vez, ha sido a través de su canal de YouTube desde donde ha querido sincerarse sobre el tema tabú por excelencia al que la mayoría de los que trabajan en este ámbito se enfrentan día a día: el dinero.

Son muchas las veces las que los influencers son juzgados por su labor: trabajos aparentemente banales, vida de ensueño, viajes, regalos... pero ¿qué hay detrás de todo ello? Ha sido ahora cuando la catalana se ha sentado ante la cámara para hablar sin tapujos de todas aquellas cuestiones que se suelen esquivar.

Tal y como ella misma ha explicado, un 80% de los contenidos que comparte en su Instagram no son remunerados, siendo el 20% restante el que forma parte de su trabajo con las marcas para colaboraciones, con las que suele realizar campañas a largo plazo.

En cuanto a las recomendaciones de productos, se ha mostrado muy tajante: ''Muchas veces alguien se queja de que esté haciendo publicidad. ¿Qué problema hay? Yo no te obligo a que te lo compres. Si crees que un producto que tengo te puede funcionar, adelante. Yo recomiendo de la misma manera si me pagan o no''.

A pesar de la flexibilidad que le garantiza su trabajo, que le permite poder estar dos días sin trabajar, algo que asegura que le genera ''agobio'', hay muchos otros días en los que incluso se queda hasta las 22.00 horas con su representante y su jefe de prensa para tratar las campañas, que deben ser afines a ella.

''Para mí no son regalos, y no me gusta parecer la teletienda. Yo intento no hacerlo, me organizo para no promocionar varias veces en el mismo día'', ha confesado en referencia a la multitud de paquetes que recibe diariamente por parte de firmas.

Sin embargo, la gran expectación ha despertado cuando ha decidido contestar a la pregunta a la que más se enfrenta. ''No voy a decir lo que gano o lo que dejo de ganar. A nadie le debería de interesar. Cada persona tiene su caché. Depende de la campaña pides una cosa u otra. Hago muchas cosas gratuitas por apoyar marcas pequeñas. Hay unas tarifas estándar, pero siempre depende de la marca y de la acción'', ha explicado.

Seguro que te interesa...

Dulceida comparte cómo era su pecho antes de reducírselo