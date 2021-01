Dulceida anuncia que tiene coronavirus después de que su mujer, Alba Paul, diera positivo

Dulceida ha sido la última en sumarse a la lista de positivos en coronavirus de nuestras celebridades después de que su mujer, Alba Paul, diera positivo tan sólo unos días antes. Fue recientemente cuando, Alba, por motivos laborales se realizó la PCR y, tras dar positivo, la influencer catalana decidió someterse a un test al cual dio negativo. Sin embargo, pese a que su chica se aisló en otra habitación tras conocer el resultado de la prueba, ambas son convivientes y la youtuber prefirió realizarse una nueva prueba en la que, en esta ocasión, obtuvo el resultado contrario.

''Ya sabéis que me hice la prueba cuando se la hizo Alba, y ella dio positivo y yo negativo. Pero me quedé en casa y dije: 'A los días me la repito porque estamos tanto juntas...'. Ayer por la noche me dieron los resultados y he dado positivo. De momento no tengo más síntomas que estoy así como resfriada, Alba está bien y, dentro de lo malo, lo único bueno es que ya no tiene que estar aislada y podemos estar juntas. Os iremos contando...'', ha comenzado relatando la joven a sus 2,8 millones de seguidores.

Ahora, unos días después de haber comunicado la noticia, ha querido agradecer todos los mensajes que ha recibido desde que anunció su contagio, así como actualizar su estado actual: ''De momento Alba no tiene gusto ni olfato. Yo huelo muy poquito y estoy como resfriada, tengo mocos, estoy un poco cansada... pero de momento solo eso''.

Además, la bloguera ha asegurado que no hay problema en que ambas estén juntas dado a que los médicos les han dicho que tienen ''una carga viral muy pequeñita''.

Seguro que te interesa...

Dulceida se sincera y responde a la pregunta del millón: ''¿Cuánto cobras?''