Dulceida celebra su cumpleaños en Laponia con su mujer Alba Paul

Dulceida está celebrando su 28 cumpleaños por todo lo alto después de que su mujer Alba Paul le haya sorprendido con un helador viaje. La influencer Aida Domenech ha comenzado su día en la ciudad natal de Santa Claus despertándose en una casa en un árbol y viendo nevar por la ventana.

Dulceida no ha tardado en compartir con sus 2 millones de followers sus sentimientos y su amor a Alba: "Y así me he despertado hoy, celebrando mi cumpleaños en Rovaniemi con mi persona favorita del mundo, con lágrimas en los ojos por tantísimas bonitas felicitaciones de mis dos familias y muy feliz!", ha comentado en una publicación en Instagram.

Además, también ha agradecido las felicitaciones y las muestras de cariño que está recibiendo por parte de sus seguidores en las redes sociales: "Solo llevo horas de cumpleaños y no sabéis lo feliz que me hacéis! Gracias por esta preciosidad, os quiero y adoro infinito", ha escrito la influencer.

No hay duda de que Dulceida está disfrutando de uno de sus mejores cumpleaños rodeada de renos, árboles nevados, la aurora boreal y Santa Claus como ya ha dejado ver en varias instantáneas publicadas en Instagram.