Dulceida, abucheada y humillada durante un crucero

LA INFLUENCER ACABABA DE LLEGAR DE COACHELLA

Dulceida era la invitada de honor del crucero del aniversario del Desalia Ron Barceló que recorría el Mediterráneo durante unos días. Pero la influencer no fue muy bien recibida, ya que cuando embarcó acababa de llegar del Festival de Coachella, por lo que no estaba de humor para atender a sus fans que la perseguían para echarse una foto con ella. Esto produjo una situación de lo más incómoda para la 'it girl' que se vio abucheada y humillada en público.