Dulce Delapiedra se retracta de sus propias palabras: “No sufrí acoso sexual en casa de Isabel Pantoja”

La semana pasada las revistas nos traían una entrevista de Dulce Delapiedera en la que revelaba que había sufrido acoso sexual en Cantora por parte de Julián Muñoz. Unas duras declaraciones de las que ahora se retracta, ya que asegura que ella no dio ese titular.

Sea como sea, en la revista Lectura se recogían declaraciones como esta: “Julián utilizaba el poder, el mando para que yo cediera. Me pedía que yo subiera a su habitación. Nunca lo consiguió”.

A la revista también aseguraba que aún estaba en tratamiento por el acoso que sufrió, pero ahora la niñera más famosa de España niega sus palabras diciendo que sufrió acoso, pero no sexual: “El titular es muy duro, pero yo realmente no lo di y en el interior digo que ocurrió pero que no pasó nada”.

Tal vez haya decidido recular después de que Julián haya comunicado su intención de tomar medidas legales tras ver estas declaraciones. ¿En qué quedará la cosa?