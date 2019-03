Dulce Delapiedra niega que Julián Muñoz le acosase sexualmente

Hace tiempo Dulce Delapiedra confesaba en un famoso medio de comunicación que Julián Muñoz le acosaba sexualmente. "Julián Muñoz me acosaba sexualmente a diario. Isabel no estaba, utilizaba el poder para que yo cediera. Quería obligarme, me pedía que subiera a su habitación y yo tenía que desaparecer de la casa. Nunca lo consiguió", confesaba. Y el acusado, viendo mancillado su honor, denunció a Dulce.

Un caso que se ha tratado en el juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona hace unos días y al acabar la sesión la ex niñera de Chabelita se ha parado a atender a la prensa. Además, ha aprovechado la ocasión para asegurar que se ratifica de sus palabras. Asegura que la revista que publicó sus declaraciones mintió, que esas palabras no son suyas y que está muy enfadada con dicho medio. Además, confiesa que comprende el cabreo de Julián Muñoz pero que se siente muy tranquila. "No voy a hacer más declaraciones. Estoy satisfecha y si no que entreguen la grabación de la entrevista", añadía.

Por su parte, el abogado de Muñoz aclaró en un programa de televisión cómo sería el proceso judicial al que se tendrían que enfrentar. "Hay que averiguar la verdad, hay que confiar en el medio de comunicación, que pone como cierta esas manifestaciones. Después se pone en marcha el proceso contra la autora de las declaraciones Dulce, pero si ella no las ha dicho, la responsabilidad civil es del medio", explicaba el abogado Antonio José García Cabrera.

El año pasado hubo un encuentro entre ambas partes implicadas para intentar un acuerdo de conciliación, pero como no se pusieron de acuerdo ahora todo está en manos del juez quien decidirá sobre la condena que le podría caer a Dulce.