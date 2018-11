Dulce Delapiedra, encontrada en Toledo en la indigencia

Dulce Delapiedra pasa por su peor momento. Desde hace unos días se hallaba en paradero desconocido después de que hubiera visitado un plató de televisión para hablar de los Pantoja e Isa Pantoja la hubiera despedido y echado de su casa.

Ahora la niñera ha sido encontrada en Toledo en las peores condiciones. Según ha revelado en el programa de María Patiño el señor que la acogió, Dulce llegó a un barrio humilde de Toledo y lo hizo en un coche destartalado, derruida y con muy poca ropa.

Cuando habló con el casero, rompió a llorar porque no tenía dinero para pagar la fianza, por lo que el señor le ha dejado gratis el piso por el momento y también le permite comer gratis en su bar: “Esta muchacha no tiene dinero. Viene con un hombre que dice que es su pareja. Ese hombre a mí no me da muy buena impresión”.

Y añade: “Tal y como está ella y con lo que he visto, podría ir a la policía nacional a denunciar a Isabel Pantoja por lo que le ha hecho a esta mujer… Me ha dicho que ha recibido llamadas amenazantes de Isabel Pantoja, me ha enseñado vídeos y cosas… me da pena”.