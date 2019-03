Dulce Delapiedra cuenta su secreto más doloroso: "Julián Muñoz me acosaba sexualmente a diario"

Esta semana, Lecturas abre su primera con una Dulce Delapiedra de lo más sincera, que ha abierto su corazón para contar sus secretos mejor guardados. La que fuera la niñera de Chabelita Pantoja durante años ha contado lo mal que lo pasó al final de su etapa en Cantora y ha revelado su historia más dolorosa.

Dulce habla de su salida de la casa de Isabel Pantoja y asegura que no le echaron, sino que se fue ella por una enfermedad en la espalda: "Ya tenían planificado cómo echarme de allí. Al fallarme la espalda ya del todo, no les servía y no tuve apoyo de nadie. Estaba muy mal, marginada, enferma y sola. Sufrí mucho".

A pesar de lo mal que Pantoja se tomó su salida de la casa, Delapiedra no guarda rencor a la cantante, pues dice que "tiene un pronto y después se le olvida". Dulce tiene un enorme cariño a Chabelita, a quien no tratan igual que a Kiko Rivera en la familia. De hecho, según cuenta, Isabel está celosa de ella en cierto modo e incluso tiene claro que Chabelita la escogerá a ella como madrina de su bebé.

El momento más escabroso de la entrevista llega cuando cuenta su secreto mejor guardado: "Julián Muñoz me acosaba sexualmente a diario. Isabel no estaba, utilizaba el poder para que yo cediera. Quería obligarme, me pedía que subiera a su habitación y yo tenía que desaparecer de la casa. Nunca lo consiguió", confiesa.

La exniñera de Cantora afirma que se encuentra en tratamiento psiquiátrico desde que sufrió este acoso: "Le pedía respeto por Isabel siempre que se acercaba, se lo saltaba a la torera. Tenía que haber actuado, pero por evitar un escándalo me lo callé. Lo último que hubiera hecho en mi vida es ceder a sus pretensiones. Sufrí mucho, era muy doloroso tener que callarme, estaba sola, nadie lo sabía", comenta añadiendo que se arrepiente de no haber dicho nada. ¡Qué drama!