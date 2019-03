"Duele no poder comunicarme con mi hijo"

Isabel Gemio ha entrevistado a Carmen Cervera en su programa de Onda Cero. La baronesa es noticia porque va a ceder 230 cuadros valorados en cerca de 700 millones de euros a un museo malagueño que tendrá el nombre de Museo Carmen Thyssen-Bornemisza.

'Mi vida parece un culebrón de película pasada de moda'

Después de repasar la trayectoria de Carmen Cervera como mecenas del arte patrio, así como el celebérrimo episodio del encadenamiento a los árboles del Paseo del Prado (Tita ha vuelto a afirmar que "habla con los árboles"), Isabel Gemio ha preguntado por la relación con su hijo Borja.

La baronesa ha insistido en que su hijo está preparado para hacerse cargo del patrimonio cultural de la familia Thyssen. Además, ha afirmado que su hijo no es egoísta, sino que está siendo mal aconsejado. Ha dicho que no quiere quedar como la mala de la película, y que lo que más le duele es el no poder comunicarse con su hijo.

