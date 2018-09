El drama de Rym Renom con sus prótesis de pecho

Rym Renom ha contado a sus seguidores el drama personal que está viviendo. Bajo el título ‘Me van a explotar las prótesis’, la televisiva ha revelado su gran problema en un vídeo de su canal de Youtube.

En él Rym revela que hace tres años que se operó del pecho en Marruecos y ha sido este verano cuando se empezó a dar cuenta de que pasaba algo extraño, cuando se dio cuenta en las fotos de que tenía una teta más grande que otra, hasta que su amiga se dio cuenta y se lo dijo: “Un día me desnudé, me miré en el espejo, empecé a hacer movimientos y me puse a llorar”.

"Veo lo que me pasa y se me pone la piel de gallina. La sensación que tengo por dentro es horrible", y muestra en las imágenes cómo una de sus prótesis sube y sale de la bolsa mamaria. De ahí que ahora tenga que volver a operarse sí o sí: “Hay que cambiar las prótesis porque una se ha movido y la otra se ha deshinchado. Una catástrofe”.

Pero todo esto no es nada comparado con lo que más le ha dolido: "Cuando te operas del pecho tiene que pasar mínimo seis meses para quedarte embarazada. Por lo tanto, no podré quedarme embarazada en un tiempo. Mi mayor ilusión es ser mamá y ahora tengo que esperar un año".