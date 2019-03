El drama familiar de Rosa López

Rosa López acaba de lanzar su nuevo disco cuyo primer single, ‘Al fin pienso en mí’, ya ha sido todo un éxito. Y es que la extriunfita está imparable, no para ni un segundo, y entre su nuevo trabajo y el reality que está grabando sobre su vida, ‘Soy Rosa’, que se emitirá en Ten, no da más de sí. Tanto es así que asegura que lleva sin novio dos años porque no tiene tiempo para nada.

Pero la cantante sí que ha tenido tiempo para hablar sobre su drama familiar en la revista Lecturas: “Mi padre, aparte de agricultor, pedía en la calle porque no teníamos para comer. Luego se puso a guardar coches con mis hermanos y pedían la voluntad. Al final, con dos cojones, montó una empresa”, se sinceró Rosa.

Y es que antes de que el concurso le cambiara la vida a ella y a su familia para siempre, Rosa tuvo una dura juventud.