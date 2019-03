La dolorosa pérdida de Malú

Malú es una gran amante de los animales y lo demuestra con frecuencia en sus redes sociales. Sin embargo, el amor por los animales a veces es doloroso, especialmente cuando enferman o nos abandonan. Y eso es exactamente por lo que está pasando la cantante quien ha tenido que despedir a su perrita Lola, un pequeño y simpático Yorkshire después de ser su compañera durante 11 años.

"Mi gente, se ha ido mi Lola... Mi pequeño demoniete, mi loquita... Once años de amor incondicional... Once años de pises descontrolados y desesperantes... Once años de una vida... Gracias Lolita mía", escribía la cantante junto a una fotografía de la pequeña en sus brazos.

Malú es dueña de otros dos perros, un Yorkshire llamado Rumba y un labrador, Danka. También tiene una gata. Esperemos que el resto de sus mascotas la animen para superar esta dura pérdida.