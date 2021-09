Dolores Aveiro no quiere que su hijo, Cristiano Ronaldo, se case con Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las protagonistas de la prensa del corazón desde que se lanzó el trailer de su serie, la cual está a punto de estrenar en Netflix. Un adelanto que dejaba a más de uno con la boca abierta, ya que por primera vez habló de por qué aún no se había casado con Cristiano Ronaldo: "No depende de mí, ojalá", contaba la modelo a su grupo de amigos.

Un trailer que ha dado mucho de qué hablar y por el cual se están conociendo los principales motivos de que no se haya producido este enlace matrimonial. Y es que todo apunta a que Dolores Aveiro, la madre del futbolista, le aconseja de que no contraiga matrimonio con la madre de sus hijos. "Recomienda a Cristiano Ronaldo que no se case con su actual pareja, porque piensa que lo único que quiere esa mujer es aprovecharse económicamente de la situación", ha confesado un amigo muy cercano a la familia.

Una opinión que no solo viene de la madre de Cristiano, sino también del resto de sus hermanos, ya que consideran que la modelo le está quitando mucho tiempo de su vida, pues son muy pocas las veces que han podido juntarse la familia al completo para disfrutar de un tiempo juntos.

Y es que a pesar de que la relación entre nuera y suegra es un poco confusa, ambas hacen todo lo posible para que Cristiano esté feliz. Porque si hay algo que las dos tienen en común es su amor incondicional por el jugador del Manchester United. Aunque son muy pocos los detalles que se saben respecto a su privada relación, quién sabe si en su docureality se podrá conocer más acerca de sus disputas, las cuales de momento no han llegado a más.

