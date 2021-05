El dolor de María del Monte en el tanatorio de su hermano, padre de Antonio Tejado

Este lunes 10 de mayo está siendo un día triste para María del Monte y su sobrino, Antonio Tejado. Juan Carlos Tejado, e hermano de la cantante, y padre del colaborador de televisión, ha fallecido a causa del coronavirus después de permanecer dos semanas ingresado.

Un palo muy duro para la familia que se enfrenta de nuevo a nueva pérdida por culpa del virus, y es que la folclórica perdía en abril del año pasado a otro hermano, Antonio a los 65 años, que también por culpa del covid: "Perderle fue el mayor palo que me he llevado en la vida", confesaba hace tiempo la artista. Una muerte de la que no informaron a Bibiana, madre de María, por su delicado estado de salud y su avanzada edad, 95 años, y que ahora, un año después pierde a otro de sus hijos, también por Covid.

Un triste fallecimiento, que se suma al otro de su hermano, que ha dejado a la familia completamente rota de dolor. El hermano de la artista ha luchado con todas sus fuerzas contra el letal virus pero, desgraciadamente, ha perdido la batalla esta misma mañana en un hospital sevillano, dejando a todos desolados.

En las imágenes captadas por la prensa hemos visto a Antonio Tejado muy afectado dando las gracias a la prensa sin hacer apenas comentarios y fundiéndose a las puertas del tanatorio en un sentido abrazo con su tía María del Monte.

La cantante a su llegada se mostraba rota de dolor ante los medios que se han trasladado hasta allí tras conocer la noticia y casi no podía articular palabra.

María del Monte mantenía una estupenda relación con sus dos hermanos.

Numerosos amigos de la familia como Kiko Rivera o Anabel Pantoja han transmitido su pésame y su cariño a través de sus redes sociales tras conocer la noticia.

