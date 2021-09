La agenda profesional de Laura Escanes ha retomado la materia en cuestión por la que muchos tildan las vidas de las influencers de idílicas: los viajes. Y es que, tras año y medio de pandemia mundial, parece que los aviones con destino a prestigiosas colaboraciones, lujosos hoteles y experiencias presenciales vuelven a formar parte del día a día de los creadores de contenido.

Sin embargo, pese a la alegría y la emoción de ir, poco a poco, recuperando la normalidad, la catalana ha querido compartir con todos sus seguidores lo difícil que se le hace tener que volver a viajar y dejar a su hija Roma en casa. La joven, que ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a París junto a otras influencers como Teresa Andrés o Marta Lozano para colaborar con la familia Dior, ha publicado una imagen en sus Instagram Stories del monitor de sueño de su pequeña donde aparece durmiendo y ha desvelado lo duro que se le hace separarse de ella.

''Tengo sentimientos encontrados'', son las palabras con las que Laura ha presidido una de sus confesiones más complicadas. ''Por una parte estoy feliz de volver a viajar y a trabajar en algo que me gusta y disfruto. Me siento muy agradecida. Pero por otra, hoy se me ha hecho súper difícil irme y dejar a Romita en casa porque estaba un poco malita'', ha expresado.

El dolor de Laura Escanes tras separase de su hija por irse a trabajar | Instagram

Y es que, a pesar de que sabe que ''está super bien cuidada'', la tristeza y el dolor es inevitable: ''Cosas de madres supongo y no creo que esta sensación pase nunca'', ha revelado junto a un emoticono de un corazón roto.

