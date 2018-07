La divertida confusión sobre el novio de Ariadne Artiles por parte de un seguidor

Ariadne Artiles se ha sumado a contestar las preguntas de sus seguidores en Instagram. La canaria ha aprovechado la nueva herramienta de la citada red social para confesar cosas tan interesantes como si quiere volver a ser madre, o como ha recuperado su figura tan rápido después de haber dado a luz.

A pesar de que la modelo ha llevado su vida privada de forma muy discreta, lleva saliendo con el periodista deportivo José María García desde hace unos cuantos años. Y ha sido por ahí donde la pregunta de un fan se ha convertido en una de las anécdotas más divertidas que la herramienta de Instagram nos ha dado.

Sin censura Ariadne ha querido contestar a un fan que preguntaba sobre su pareja. "¿Lucho es tu marido? ¿Por qué no tienes puesta ninguna fotografía del padre de tu hija?" ha preguntado uno de los seguidores de Artiles. Algo a lo que la modelo ha respondido: "NO, lucho es mi cuñado y mi mejor amigo". Y es que según hemos podido comprobar, la modelo no ha compartido ninguna foto con su actual pareja pero sí con su cuñado, algo que podría haber propiciado la confusión de su seguidor que ha divertido a la modelo ya que la respuesta ha ido acompañada de varios emoticonos de risa y con corazones.

Al parecer Ariadne y José María García prefiereN mantenerse discretos, una elección muy lícita y que les ha funcionado ya que son una de las parejas más sólidas que ahora, además, comparte un hijo del que la modelo sí que presume en redes.