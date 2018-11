El diseñador de los vestidos de novia de Ana María Aldón le reclama dinero

Ana María Aldón lució el día de su boda con Ortega Cano diferentes diseños de novia que fueron elaborados, supuestamente, en colaboración con su amigo y compañero Emilio Salinas, con el que guardaba una estrecha relación.

Pero el modisto no ha tenido pelos en la lengua a la hora de reclamarle a través de un programa de televisión la cantidad de 9.500 euros. Algo con lo que Ortega Cano no está en absoluto de acuerdo: “Esa no es la cantidad. Ella hizo el pago de las telas y trabajó igual que él en el taller”, asegura. Y añade: “El acuerdo no era de esa manera. Él ha salido en programas de televisión, en revistas y demás medios. Quería promoción y eso lo tuvo”.

Es más, Salinas ha echado más leña al fuego a la hora de insinuar que el hijo del matrimonio podría haberse llevado el dedal de oro que tenía en el taller en una vitrina: “Ana María se trajo al niño, yo entiendo que una madre no tiene que traer a su hijo a un puesto de trabajo. Ella lo trajo, el niño estaba aburrido y el dedal desapareció”, sentencia. A lo que el diestro responde: “Es un niño con cinco años, son cosas que no tienen ni pies ni cabeza”.

Según el diseñador: “Yo pacté con Ana María Aldón hacerle los dos trajes, de manera gratuita, a cambio de que saliera conmigo en una foto de la exclusiva. Mi sorpresa llega cuando me he dado cuenta de que no hay foto”.