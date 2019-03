La discusión de Andrea Duro con una seguidora que le acusa de retocar su cara

Las redes sociales son un arma de doble filo y es que además de ofrecer muchos beneficios también tienen algún que otra desventaja, como es el caso de los haters. Este es el caso de Andrea Duro quien acaba de vivir una situación un tanto molesta con una de sus seguidoras.

Así, Andrea se ha enzarzado en una discusión en Instagram cuando esta usuaria le dejó un comentario donde decía que siempre retoca su cara en las fotos: "retoca todas las fotos o es q no lo ves q nunca tiene la misma forma de nariz etc… jajajaja aquí nadie se da cuenta o que...", empieza diciendo en un comentario.

Para después añadir: "Sin photoshop? jajajaja si en todas las fotos lo tiene... nunca es igual la nariz cara ni nada… Habrá a verla en persona jajajaja...".

Unas palabras que no le han sentado muy bien a Duro quien le ha contestado: "Cómo pica eh!".

A lo que la seguidora le ha devuelto la respuesta: "La verdad es que no!, me gustaría que tú en persona me puedas ver... Ya me dirías si pica o no... En persona todo cambia... Por fotos es otra cosa...".