El directo mensaje de Paloma Cuevas con el que deja claro qué es lo importante tras su divorcio de Enrique Ponce

Hace unas semanas el divorcio de Paloma Cuevas y Enrique Ponce se hizo oficial tras más de 25 años de relación. La vida de ambos ha cambiado radicalmente desde su separación, el torero ha rehecho su vida con la joven de 22 años, Ana Soria, y la empresaria se ha apoyado en su trabajo y sobre todo en su familia.

Para demostrar lo orgullosa que se siente de su familia, la cordobesa muy activa en las redes sociales, ha compartido una bonita imagen junto a su padre, Victoriano Valencia, y su hija menor Bianca, dos de sus pilares más importantes y en los que se apoyado en los últimos tiempos. La imagen fue tomada el pasado 8 de agosto, en la gala Starlite de Marbella, el festival español más frecuentado por las celebrities. En la fotografía podemos apreciar la cara de la menor pixelada, debido al acuerdo de confidencialidad que firmaron Ponce y Paloma como condición en su divorcio, para mantener la privacidad de sus dos hijas en común.

Junto a la instantánea, la hija del diestro, ha escrito un directo y reflexivo mensaje sobre lo que es para ella la vida, algo que lleva haciendo durante un tiempo en su Instagram que usa como diario personal. "De qué trata la vida? La vida trata de a quién amas, de ayudar a quien nos necesita, de hacer felices a quienes tenemos cerca… En definitiva, de construir recuerdos bonitos y si son desde la infancia mucho mejor", afirma. Sus seguidores y amigos no han tardado en dejar un comentario en la foto, la influencer Paula Echevarría: "Así es amiga!", la diseñadora Juana Martín: "Me encanta", o una seguidora: "No te imaginas cuanto aprendo contigo!!!", a lo que la propia Paloma ha respondido: "Muchas gracias por tu cariño". Y es que desde que la ex mujer de Ponce vive su vida de forma independiente, se ha convertido en una especie de gurú lanzando consejos de vida a sus seguidores, como por ejemplo la foto que compartió en su stories de Instagram con la frase: "en la vida siempre encontrarás personas que alumbre nuestro camino, unos los llaman ángeles otros les dicen amigos".

