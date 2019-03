Las diferentes versiones de la familia de Ares Teixidó sobre su supuesta relación con David Bustamante

La relación de David Bustamante y Ares Teixidó no parece que vaya a llegar a buen puerto, si es que alguna vez ha habido algo serio. Porque todo apunta que se trata más de un rollete que de otra cosa, sobre todo escuchando las diferentes versiones que da la familia de la propia presentadora.

Por el momento, los dos protagonistas han desmentido que estén juntos, pero cuando Kiko Hernández se ha puesto en contacto con su hermana, esta ha asegurado que entre ellos existe una relación o, al menos, existe algo.

Pero el colaborador ha señalado que de relación seria nada de nada y ha atacado a Ares, declarando que lo que ahí ha habido han sido unas noches de pasión que se están acabando, por lo que ella habría avisado a la prensa “para no perder ese tren”. Además Ingrid, la hermana de Ares, asegura que la joven tiene problemas económicos, por lo que en un tiempo prudencial saldrá hablando de su romance.

Por otro lado, el programa en el que colabora Kiko se ha puesto en contacto con Javier Teixidó, padre de la periodista, quien ha negado saber que estuvieran juntos: “Pues no sé de lo que me habla porque no tengo ni idea. Mi hija tiene 30 años y puede hacer con su vida lo que quiera, como siempre ha hecho, pero claro que me lo hubiera comentado, porque nosotros tenemos una relación fabulosa y nos lo contamos todo”.

Sí que ha corroborado que se conocieron en la gala de Telemadrid: “No sabía que fueran amigos, solo nos habló cuando fue a la gala de Telemadrid que había cantado el Bustamante ese, que habían hablado, pero nada más”, por lo que el señor se muestra sorprendido por los rumores que le relacionan.