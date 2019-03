Diez formas de ligar de las mujeres que ellos odian

1.Voz de bebé

Seguro que la has puesto más de una vez en tu primera cita. Tal vez intentabas ser dulce o cariñosa, pero no te engañes: no funciona.

2.Ponerte su ropa

Una cosa es que tengas frío y él, caballerosamente, te preste su chaqueta. Lo que no debes hacer es quitarle sus gafas, gorro o demás accesorios así porque sí, porque no es divertido.

3.Ponerle celoso

La regla número uno de las primeras citas: nunca jamás flirtees con otro chico mientras estás cenando o en el pub. Si tu cita no es lo que esperabas aguanta, al menos, a que se vaya.

4.Ser caprichosa

Te has empeñado en que quieres el brownie de chocolate de postre y no aceptarás un no por respuesta. Hay momentos en los que también te toca ceder, ¿no?

5.Fingir

No hace falta que pretendas que te gusta todo lo que él hace, porque se va a notar. Si cada vez que te habla de alguno de sus hobbies, tú saltas con alguna historia inventada de lo mucho que te gusta a ti también, es muy probable que te pille.

6.Llegar tarde

5 minutos es aceptable, pero ser chica no te exime de la puntualidad. A nadie le gusta esperar, ¿no es así?

7.Demasiado maquillaje

No es un secreto que a los chicos les gustas lo más natural posible. Si te apetece retocarte un poquito, genial. Pero no aparezcas con toda la cara pintada con excesivo maquillaje, porque le dará hasta miedo darte un beso.

8.Hablar de tus ex

Tienes que esperar, al menos, a la tercera cita para mencionar tus relaciones pasadas. Nadie quiere pasarse dos horas con alguien que solo habla de lo que salió mal en su antigua relación. Aprovecha este momento para intentar conocer al máximo a la otra persona, sus intereses, gustos, aspiraciones… y olvídate del pasado.

9.Poner cara de cachorrito

¿Sabes que, en realidad, esta técnica no funciona? A no ser que hablemos de tu padre y tu madre cuando tenías cinco años, poner cara de cachorrito a tu ligue solo empeorará las cosas, y pensará que eres una consentida.

10.Ponerse borracha en la primera cita

Si te gusta tomar copas, cuidado. Está bien beber algo, pero solo tú sabes dónde está el límite. Asegúrate de controlarte para no acabar contándole tus secretos más íntimos de forma vergonzosa.