Las dietas de las celebrities de Hollywood

Atkins

Propuesta por el médico Robert Atkins. Una de las famosas que ha llevado a cabo esta dieta es Kim Kardashian que perdió un total de 19 kg y aseguró que estaba encantada. La dieta consiste en comer grandes cantidades de proteínas como huevos o carne; un mínimo de carbohidratos como pan o pasta. Y están prohibidas las frutas y verduras ricas en fibra. Los expertos dicen que aunque se consigue adelgazar de forma rápida también tiene efectos perjudiciales como la halitosis, estreñimiento, aumento de los niveles de ácido úrico y puede haber riesgo cardiovascular.

Dukan

Fue ideada por Pierre Dukan. Ha tenido muchas críticas por los expertos ya que la tachan de ineficaz y ser peligrosa porque puede tener riesgos a la salud como desequilibrios nutricionales que derivan en el rendimiento. y es considerada como la peor dieta por la Asociación de Dietética Británica. Son muchas las personas que la han llevado a cabo, entre ellas están la princesa Catalina y su madre, o las celebrities Jennifer López y Gisele Bündchen. La dieta consiste en hacer un régimen en cuatro fases: eliminar los carbohitratos y comer sólo proteínas para conseguir una pérdida rápida de peso.

Dieta de la alcachofa

Esta monodieta ha sido recurrida por famosas españolas como Rocio Carrasco, Lolita o María José campanario. Consiste en comer durante tres días sólo alcachofas cocinadas (aunque se le puede añadir arroz, pan integral o frutas. Al ser un régimen en el que sólo se come un alimento no aporta los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. Su crítica reside en que a pesar de perder peso en pocos días puede tener un efecto rebote.

Dieta Saphiro

Creada por el Doctor Howard Saphiro. La celebritie que más la pone en práctica y la defiende es Sarah Jessica Parker. Consiste en no superar las 1800 calorías diarias y se basa en elegir tú misma que alimento calórico que quieras comer. No es aconsejable por la crítica ya que no tiene una alimentación equilibrada, además no comer un número de calorías al cabo del día repercute a la salud psicológica.