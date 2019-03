Diego Osorio y Jordan Joy Hewson, hija de Bono de U2, la primera pareja sorpresa del 2017

Si algo hay que destacar de estos pocos días que llevamos del 2017 es que el amor está siendo el gran protagonista. Un continuo no parar de muestras de cariño entre parejas consolidadas, y muchas confirmaciones nuevas. No sabemos si este nuevo año traerá salud y dinero, pero amor es más que evidente que sí. Nuestros últimos famosos en confirmarnos su relación han sido Diego Osorio y Jordan Joy Hewson. Parece que el ex de Ana Boyer o Eugenia Silva y la ex de Jerome Jarre, han olvidado sus relaciones por completo y disfrutan de uno de los mejores momentos de su vida juntos.

La pareja se conoció en Nueva York, ciudad en la que ambos residen, y aunque este verano ya se les vio disfrutando de unos días de descanso en Los Hampton juntos, aún no se había confirmado nada. Hasta ahora, que todo indica que la pareja ha pasado estas fechas especiales juntos. Ellos mismos han sido los encargados de dar a conocer a la noticia por medio de sus redes sociales. Ambos han subido la misma imagen en un paradisiaco sitio de Dublín, tierra natal de la hija de Bono, donde aparecen abrazados de espaldas contemplando las espectaculares vistas.

Él ha acompañado la imagen de un mensaje dando la bienvenida al 2017 y ella de un corazón y una tarta. Evidentemente, han elegido pasar juntos estas fechas especiales y disfrutar de los días de vacaciones antes de volver al trabajo. Osorio está inmerso en su formación como actor, continúa con sus trabajos como modelo y además lo compatibiliza con el mundo de las finanzas. Mientras que ella trabaja como editora online para Global Citizen.