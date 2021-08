Diego Matamoros habla sobre los nuevos novios de sus ex Estela Grande y Carla Barber

Parece que Diego Matamoros quiere vivir un verano tranquilo y relajado… Hace semanas, el hijo de Kiko Matamoros cerraba una importante etapa en su vida tras firmar el divorcio con su exmujer Estela Grande. Y es que aunque su separación fue de lo más rocambolesca, parece que el exmatrimonio ha decidido enterrar el hacha de guerra y ahora mantienen una relación muy cordial.

La prueba de su buena relación la dejó hace días Diego… Tras firmar el divorcio, el joven utilizaba sus redes sociales para dedicarle a su exmujer unas bonitas palabras de despedida donde le demostraba todo el cariño que todavía le guarda a pesar de haber firmado el divorcio: ''Hoy quiero despedirme como es debido de la persona con la que me casé y hoy me he divorciado'', ''Me quedo con los mejores momentos vividos, los malos están para reírse de ellos, saber que la amistad está por encima de todo y que al final lo importante es lo que te he dicho hoy…'', ''Me alegro que hayas podido encontrar la felicidad, cuida ese estado, sigue trabajando en ti cómo estás haciendo, sigue creciendo como persona, lucha por tus sueños...'' y ''Que la felicidad sea una norma en tu día a día! Te quiero, sé feliz y cuídate Estelita!'', fueron los bonitos mensajes que dedicaba el hijo de Kiko a su ya exmujer a través de sus Stories de Instagram.

Unos mensajes que, días más tarde, Carla agradecía ante las cámaras…

Recientemente, Diego ha sido captado en Madrid disfrutando de las noches de verano. El hijo de Kiko se ha pronunciado por primera vez sobre su divorcio ante la prensa, sobre qué piensa de las nuevas parejas de sus ex, Estela mantiene una estable relación con el jugador del Getafe, Juan Iglesias y Carla Barber fue fotografiada muy bien acompañada paseando por Marbella…

Sobre lo que Diego no ha querido pronunciarse es sobre el enfrentamiento público que su padre mantiene con su exmujer, Makoke, y su hermana, Anita Matamoros.

En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.

Seguro que te interesa...

Estela Grande habla tras las fotos que Diego Matamoros ha publicado de ella después de firmar el divorcio